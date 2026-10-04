واصل ناصر الدوسري تقديم أداء مميز مع المنتخب السعودي أمام قطر، بعدما فرض حضوره في مختلف جوانب المباراة، وبرز كأحد أكثر اللاعبين تأثيراً في وسط الملعب.



وسجل الدوسري 129 تمريرة ناجحة كأكثر لاعبي اللقاء، إلى جانب تصدره قائمة الأكثر لمساً للكرة بـ166 لمسة، والأكثر صناعة للفرص بـ6 فرص.



كما تصدر اللاعبين السعوديين في التدخلات الناجحة بـ3 تدخلات، وجاء في صدارة الأكثر تمريراً إلى الثلث الأخير بـ32 تمريرة، إضافة إلى نجاحه في 6 عرضيات.



وحل الدوسري ثانياً في الكرات الطويلة الناجحة بـ6 كرات، وكذلك في تنفيذ الركنيات بـ4 ركنيات، ليؤكد حضوره المؤثر في مواجهة نصف نهائي خليجي 27.