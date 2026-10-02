نفت إدارة نادي النجمة عبر بيان رسمي على تطبيق إكس الشائعات والأنباء التي تداولتها بعض الأوساط الرياضية أخيراً حول سحب الصلاحيات الإدارية والمالية من الرئيس التنفيذي للنادي، عمار آل داهش.



وأوضحت المصادر أن الإجراءات التنظيمية الأخيرة التي شهدها النادي تندرج ضمن تسيير الأعمال الإدارية المعتادة، والتي هي تحويل جميع الصلاحيات إلى رئيس مجلس الإدارة في النادي وذلك نظرًا لتواجد عمار آل داهش في إجازة مرضية، مشددة على أن الصلاحيات لم تُسحب بل جرى التكليف المؤقت وفق الأنظمة المتبعة لضمان استمرارية منظومة العمل دون انقطاع.



وفي السياق ذاته، أكدت مصادر «عكاظ» الخاصة عودة عمار آل داهش إلى محافظة عنيزة، على أن يباشر مهام عمله رسمياً في مقر النادي (الخميس) القادم، ليواصل قيادة الجهاز التنفيذي ومتابعة ملفات النادي الإدارية والمالية.



تأتي هذه التوضيحات لحسم الجدل وإيقاف تداول الأنباء غير الدقيقة، مؤكدة على استقرار البيئة الإدارية داخل نادي النجمة وتكامل العمل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.