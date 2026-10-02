أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم (الجمعة)، تقدمه باستئناف ضد حكم إدانته بارتكاب انتهاكات مالية خطيرة لقواعد بطولة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت (الثلاثاء) الماضي، أن لجنة مستقلة خلصت إلى أن نادي مانشستر سيتي مذنب بجميع التهم المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز على مدى تسعة مواسم، وذلك من خلال استخدام عقود رعاية «صورية» ضمن ترتيبات هدفت إلى تضخيم الإيرادات وخفض التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني.



«أخطاء جوهرية»

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يؤكد نادي مانشستر سيتي أنه في تمام الساعة السابعة مساءً من (الخميس) الموافق 1 أكتوبر 2026، قدم النادي استئنافه الشامل ضد رأي لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يتعلق بالمسألة التأديبية للدوري الإنجليزي الممتاز».

وأضاف البيان: «يتمثل موقف النادي الثابت في أن الرأي، لأسباب متعددة، يحتوي على أخطاء جوهرية واضحة، سواء في القانون أو المبادئ أو الحقائق، وهو غير سليم».



السيتي يتمسك بالبراءة

وتابع: «النادي بريء من الاتهامات التي وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهناك مجموعة شاملة من الأدلة القاطعة التي تدعم جميع مواقفه المتعلقة بهذه القضية».



احترام الإجراءات القانونية

واختتم البيان: «سنواصل احترام الإجراءات القانونية الواجبة، ونحن مقيدون بالضرورة فيما يمكننا قوله أكثر من ذلك حتى تكتمل جميع الإجراءات».