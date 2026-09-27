قلب منتخب إسبانيا الطاولة على مستضيفه المنتخب الإنجليزي عندما تفوق عليه بنتيجة (3-2)، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب "ويمبلي"، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة بالمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026–2027.



بدأ "لا روخا" اللقاء بقوة هجومية ضاربة، حيث نجح الجوهرة الشابة لامين يامال في إحراز هدف التقدم المبكر في الدقيقة الثانية. وانتفض "الأسود الثلاثة" رداً على التقدم الإسباني؛ فتمكن أنتوني جوردون من خطف التعادل (د: 36)، قبل أن يضيف القائد هاري كين الهدف الثاني (د: 40)، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنجلترا (2-1).



وتحوّلت مجريات المباراة تماماً في الشوط الثاني، حينما أهدر هاري كين ركلة جزاء بغرابة في الدقيقة 53 كانت كفيلة بإنهاء اللقاء. وجاء العقاب الإسباني سريعاً، حيث استعاد أبطال العالم السيطرة وعادل أليكس بايينا الكفة (د: 60). وفي الدقيقة 74، اقتنص البديل ميكيل أويارزابال هدف الفوز الثمين لصالح الإسبان من تسديدة متقنة.



بهذه النتيجة، يكرس المنتخب الإسباني عقدته التاريخية لإنجلترا مكرراً سيناريو نهائي يورو 2024، ليعود إلى مدريد بثلاث نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة قبل مواجهته القادمة المرتقبة أمام منتخب كرواتيا، بينما تجمد رصيد إنجلترا بلا نقاط قبيل مواجهة التشيك (الثلاثاء) القادم.