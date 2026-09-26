أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بياناً طبياً رسمياً، اليوم (السبت)، كشف فيه عن التشخيص النهائي لإصابة مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام منتخب تركيا في اللقاء الذي انتهى بفوز فرنسا بهدف نظيف، وذلك ضمن فترة التوقف الدولي الحالي.



التشخيص الطبي الرسمي



وفقاً للبيان الصادر عن الخدمات الطبية في ريال مدريد، خضع النجم الفرنسي لفحوصات دقيقة وأشعة رنين مغناطيسي في مركز تدريبات النادي "فالديبيباس" فور عودته من معسكر "الديوك". وجاء في نص البيان: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعب كيليان مبابي من قبل الخدمات الطبية لنادي ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمدد مفرط في العضلة الخلفية للركبة اليسرى، في انتظار تطور الحالة".



تفاصيل الإصابة في مباراة فرنسا



وتعرض قائد المنتخب الفرنسي للإصابة مساء أمس (الجمعة)، خلال مواجهة منتخب بلاده ضد تركيا في دوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بفوز فرنسا بهدف نظيف سجله مبابي نفسه في الدقيقة 54. وجاءت الإصابة أثناء محاولته التسديد، حيث شوهد وهو يعرج أثناء الاحتفال بالهدف، قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 59 لعدم قدرته على الاستمرار، وسط مخاوف أولية أبداها المدير الفني للفرنسيين زين الدين زيدان.



فترة التعافي وموعد العودة



ورغم القلق الذي ساد الأوساط المدريدية والفرنسية من احتمالية وجود إصابة خطيرة في الأربطة، إلا أن نتائج الفحوصات حملت أنباءً مطمئنة، إذ تبين أن مبابي نجا من تمزقات معقدة.



وتشير التقارير الطبية الأولية إلى أن فترة غياب مبابي ستتراوح بين 10 إلى 14 يوماً للتعافي الكامل. وبناءً على هذا الجدول الزمني، يتأكد غياب المهاجم الفرنسي عن بقية معسكر منتخب بلاده كإجراء احترازي.



أما فيما يخص ناديه ريال مدريد، فتحوم الشكوك حول لحاقه بمواجهة فياريال المقررة في 10 أكتوبر القادم، في حين تؤكد المصادر الطبية المقربة من النادي أن مشاركته في موقعة "الكلاسيكو" المرتقبة ضد برشلونة يوم 25 أكتوبر شبه مؤكدة، حيث سيكون قد أكمل برنامجه التأهيلي وعاد إلى الجاهزية البدنية التامة.