قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن استبعاد نجم طرابزون سبور التركي وقائد المنتخب محمد صلاح من المباراة القادمة أمام جنوب السودان، المقررة (الثلاثاء) القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

سبب استبعاد صلاح

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي أن الجهاز الفني لمنتخب مصر اتفق مع صلاح قبل مباراة أنغولا على عدم خوض مباراة جنوب السودان، حفاظاً عليه بسبب أرضية الملعب «الترتان».

استبدال مفاجئ

وعلى الرغم من أن منتخب مصر يضم بين صفوفه حمزة عبد الكريم الذي يلعب في صفوف برشلونة، وعمر مرموش، المعار من مانشستر سيتي إلى توتنهام، فإن إراحة صلاح فقط من المباراة القادمة تفتح باب التساؤلات، خاصة أن قائد المنتخب المصري ظهر عليه الغضب بعد استبداله المبكر أمام أنغولا.

وأكد حسام حسن أن استبدال محمد صلاح جاء لأسباب فنية، وفقاً لمتطلبات وسير المباراة.

تعادل محبط

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل السلبي أمام أنغولا، أمس (الجمعة)، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من التصفيات الأفريقية.