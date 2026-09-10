أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم (الخميس)، إصابة مدافع الفريق الأول لكرة القدم عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وتعرض الجزار لالتواء في الركبة خلال تشتيت كرة في مباراة الأهلي والمقاولون العرب، أمس (الأربعاء)، في مسابقة الدوري المصري، دون تدخل مع أي لاعب، وغادر الملعب بعد دقائق قليلة من انطلاق الشوط الثاني.
تفاصيل الإصابة
وقال رئيس الجهاز الطبي في الأهلي الدكتور أحمد جاب الله إن الأشعة التي أجراها اللاعب عمرو الجزار صباح اليوم كشفت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وقطع في الغضروف الداخلي.
وأكد جاب الله أنه جارٍ تحديد موعد خضوع اللاعب للجراحة خلال الفترة القادمة.
أول تعثر للأهلي
وتوقفت انتصارات الأهلي في الدوري المصري الممتاز، بعد تعادله مع المقاولون العرب بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الرابعة.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، متأخراً بفارق الأهداف عن الزمالك الوصيف، ونقطتين عن بيراميدز متصدر الترتيب.
The Egyptian Al Ahly Club announced today (Thursday) the injury of the first team football defender Amr Al-Jazzar with a tear in the anterior cruciate ligament of the knee.
Al-Jazzar suffered a knee sprain while clearing the ball in the match between Al Ahly and Al-Mokawloon Al-Arab yesterday (Wednesday) in the Egyptian Premier League, without any contact with another player, and he left the field just a few minutes after the start of the second half.
Injury Details
The head of the medical staff at Al Ahly, Dr. Ahmed Gaballah, stated that the scans conducted on player Amr Al-Jazzar this morning revealed a tear in the anterior cruciate ligament and a tear in the medial meniscus.
Gaballah confirmed that a date for the player's surgery is being determined in the upcoming period.
Al Ahly's First Setback
Al Ahly's winning streak in the Egyptian Premier League came to a halt after drawing with Al-Mokawloon Al-Arab 1-1 in the fourth round of competition.
Al Ahly is currently in third place in the Egyptian league standings with 10 points, trailing by goal difference behind second-placed Zamalek and two points behind league leaders Pyramids.