أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم (الخميس)، إصابة مدافع الفريق الأول لكرة القدم عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض الجزار لالتواء في الركبة خلال تشتيت كرة في مباراة الأهلي والمقاولون العرب، أمس (الأربعاء)، في مسابقة الدوري المصري، دون تدخل مع أي لاعب، وغادر الملعب بعد دقائق قليلة من انطلاق الشوط الثاني.

تفاصيل الإصابة

وقال رئيس الجهاز الطبي في الأهلي الدكتور أحمد جاب الله إن الأشعة التي أجراها اللاعب عمرو الجزار صباح اليوم كشفت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وقطع في الغضروف الداخلي.

وأكد جاب الله أنه جارٍ تحديد موعد خضوع اللاعب للجراحة خلال الفترة القادمة.

أول تعثر للأهلي

وتوقفت انتصارات الأهلي في الدوري المصري الممتاز، بعد تعادله مع المقاولون العرب بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، متأخراً بفارق الأهداف عن الزمالك الوصيف، ونقطتين عن بيراميدز متصدر الترتيب.