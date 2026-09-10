أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الوكالة رصدت أعمال بناء في موقع جبل الفأس (جبل بيكاكس) شديد التحصين في إيران، الذي يُشتبه في احتضانه أنشطة مرتبطة بالبرنامج النووي.

وقال غروسي في مقابلة مع «بلومبرغ» إن الوكالة لم تفتش بعد مجمع الأنفاق، لكن صوراً التُقطت عن بُعد تشير إلى تحركات جديدة في الموقع الواقع جنوب منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية قرب طهران، مضيفاً: «هناك بعض المؤشرات على وجود تحركات حول موقع البناء»، لكنه شدد على أن الوكالة لا تملك معلومات مؤكدة بشأن طبيعة الأنشطة التي قد تجري هناك.



في غضون ذلك، أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً، وذلك على خلفية عدم تعاون طهران مع تحقيق مستمر بشأن آثار لليورانيوم عثر عليها مفتشو الوكالة في مواقع غير معلنة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال مساء أمس إن الولايات المتحدة ربما تقصف «جبل الفأس» في إيران، محذراً طهران من «التهور». وأوضح ترمب في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في دالاس أمس: «نلاحظ وجود بعض النشاط في بيكاكس (جبل الفأس)، أنصح إيران بكل جدية لأننا سنضطر لضربها بقوة شديدة»، حسبما أوردت وكالة «رويترز».



ويقع «جبل الفأس» بالقرب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار جسيمة، وهو موقع محصن يضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على عمق كبير.