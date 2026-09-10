دوماً ما تحضر الإثارة والندية خلال مواجهات الهلال ضد التعاون في جميع المسابقات، لكن في الدوري لها طابع مغاير من حيث الصراعات والتحدي الكبير الذي يبدأ قبل المواجهة بأيام حتى إطلاق صافرة البداية.



الزعيم والسكري التقيا في 38 مباراة، السطوة والهيمنة كاملة الدسم بـ28 انتصاراً للأزرق، فيما حضرت التعادلات 7 مرات، وكسب التعاون 3 مواجهات فقط.



ولو نظرنا للإحصاء المتعلق بالدوري السعودي للمحترفين، نلحظ الفارق الكبير من حيث إحراز الأهداف، إذ نجح الزعيم في تسجيل 70 هدفاً، والسكري 28 هدفاً، وذلك الإحصاء يوضح للجميع ولمشجعي ومحبي الناديين أن الهلال مهيمن بلغة الأرقام على سكري القصيم.