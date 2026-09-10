عقد الوزراء المسؤولون عن السياحة بدول مجلس التعاون اجتماعهم العاشر في المنامة، مؤكدين مرونة القطاع السياحي الخليجي وقدرته على التعافي والتكيّف مع التطورات الإقليمية، واستمرار جاذبية دول المجلس للزوار بدعم المشاريع الكبرى والفعاليات الدولية وتطور البنية التحتية.

وبحث الاجتماع تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة، وتعزيز التكامل السياحي، وتطوير الجهود الترويجية، ودعم السياحة البينية، ورفع تنافسية القطاع بما يسهم في تنويع الاقتصادات الوطنية، مشددين على أهمية الأمن والاستقرار والأطر التنظيمية المتقدمة في تعزيز ثقة المستثمرين والزوار.

وأكد الوزراء أن المنظومة السياحية الخليجية تعتمد على بنية متكاملة من المطارات وشركات الطيران والمرافق السياحية، إضافة إلى استضافة كبرى الفعاليات العالمية، مشيدين بجهود الجهات السياحية في دول المجلس والأمانة العامة في تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات.

واعتمد الوزراء خطة تعافي القطاع السياحي، وأكدوا أهمية استمرار العمل المشترك في الترويج السياحي وتطوير البرامج والمنتجات، ودعم الابتكار والتحول الرقمي وتنمية القدرات البشرية.

ورحّب الوزراء بتقدم السعودية بطلب إعادة ترشحها لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة 2027–2031، مؤكدين دعم دول المجلس الكامل لهذا الترشح تقديرًا لدورها المحوري في تطوير القطاع السياحي وتعزيز التعاون الدولي.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء تأكيدهم مواصلة تعزيز التكامل السياحي الخليجي وبناء قطاع أكثر تنافسية واستدامة، قادر على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة المنطقة وجهةً سياحيةً عالميةً رائدة.