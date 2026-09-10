تزايدت مكاسب أسعار النفط اليوم، بعد أن تجاوز خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل، في وقت يتخوف فيه المتعاملون من المزيد من الاضطرابات في الإمدادات في ظل تبادل إيران والولايات المتحدة أكبر هجماتهما على حركة الشحن منذ اندلاع الصراع قبل ستة أشهر.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.46 دولار أو 4.46% إلى 105.7 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.91 دولار أو 4.34% إلى 100.4 دولار للبرميل.



انخفاض المخزونات العالمية



ولا يزال تدفق النفط عبر مضيق هرمز أقل بكثير من مستواه قبل الحرب.



ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس (الأربعاء) توقعاتها لأسعار النفط لهذا العام والعام القادم، مع انخفاض المخزونات العالمية بسبب نقص الإمدادات من الشرق الأوسط.



وذكر المحلل لدى إيه.إن.زد دانيال هاينز في مذكرة للعملاء: "توحي الهجمات المتبادلة بأنه من المرجح أن تظل تدفقات النفط من الخليج الفارسي معطلة في المستقبل المنظور".



وقال هاينز: "يهدد اتساع نطاق الصراع بحدوث اضطراب أعمق في إمدادات النفط، وهو ما دفع سوق النفط بالفعل إلى السعي جاهدة للتكيف مع الوضع".