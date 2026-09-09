اتخذ قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي«ميسي»، خطوة جديدة لتكريس مكانته كرجل أعمال في كرة القدم الإسبانية، بعد توصله إلى اتفاق مبدئي للاستحواذ على نادي إلدينسي، أحد أندية الدرجة الثانية في إسبانيا، وفقا لصحيفة «ماركا»الأسباني.



وكان ميسي قد استحوذ على نادي كورنيلا، أحد أندية الدرجة الثالثة الكتالونية، في وقت سابق من هذا العام. وبحسب التقرير، من المنتظر أن يستحوذ النجم الأرجنتيني على نسبة 100 % كاملة من أسهم النادي، وفق التقرير الذي بثه موقع«RT».



وقالت الصحيفة «ماركا» إن تلك الخطوة: "تعكس رغبة ميسي في استثمار إرثه وموارده في مجال كرة القدم، وهذه المرة، يقع الاختيار على ناد صعد حديثا إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني ومقره مدينة «إلدا» في مقاطعة «أليكانتي».



وتقع مقاطعة «أليكانتي» بالقرب من «كتالونيا»، حيث ينوي أن يعيش ميسي بعد اعتزاله لعب كرة القدم.



وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القادمة بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية والتعاقدية النهائية، حيث تستلزم الصفقة موافقة إلزامية من المجلس الأعلى للرياضة.



واستحوذت مجموعة استثمارية دولية ذات أصول كولومبية، بقيادة رجل الأعمال خوان كارلوس تروخيو، على نادي إلدينسي منذ فترة، بعد أن كان قد اشترى النادي من باسكوال بيريز في أكتوبر 2015.



كما ترددت شائعات في الأشهر الأخيرة عن نية الأرجنتيني ريكاردو بيني الاستحواذ عليه مقابل 12 مليون يورو. لكن اسم ميسي عاد الآن بقوة هائلة.



يذكر أن نادي إلدينسي أقال مدربه كلاوديو باراغان يوم الإثنين الماضي، ليصبح أول مدرب يقال من منصبه في دوري الدرجة الثانية.



ولم يحصد الفريق سوى نقطتين في أربع مباريات بالدوري، ولم يعين مدربا جديدا حتى الآن.