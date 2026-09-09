تتجه أستراليا إلى منح مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مزيداً من التحكم في المحتوى الذي يظهر أمامهم، عبر تشريع مقترح يُلزم المنصات بإتاحة خيار تعطيل استخدام الخوارزميات في تحديد المحتوى المعروض على صفحات المستخدمين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز للصحافيين في كانبرا، إن الحكومة ستلزم منصات التواصل الاجتماعي بتوفير أدوات تمنح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً «خياراً حقيقياً ومستداماً» بشأن المحتوى الذي يشاهدونه عبر صفحاتهم.

ويتضمن التشريع المقترح إجراءات لحماية الأطفال من عدد من أنواع المحتوى الضار، من بينها المواد التي تروج لاضطرابات الأكل، والأفكار العدائية تجاه النساء، والمواد الإباحية، والجريمة، والأفعال الخطرة، إلى جانب المحتوى الذي قد يتسبب في أضرار أو ضغوط شديدة على الصحة النفسية.

وتأتي الخطوة ضمن مساعي أستراليا لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت ومنح المستخدمين سيطرة أكبر على تجربتهم الرقمية، بعد إقرارها في ديسمبر الماضي قوانين تحظر على الأطفال دون سن 16 عاماً امتلاك حسابات على عدد من أكبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها إنستغرام وفيسبوك وتيك توك.

وأكد ألبانيز أن التشريعات الجديدة تمنح المستخدمين حرية الاختيار، وفي الوقت ذاته تحمّل شركات التكنولوجيا الكبرى مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة، محذراً من عقوبات كبيرة بحق الشركات التي لا تلتزم بالقوانين.

وقد تصل العقوبات بموجب تشريع «واجب الرعاية الرقمية» المقترح إلى 78.6 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 109.2 مليون دولار أسترالي.

وأوضحت الحكومة أن منصات التواصل الاجتماعي ستكون ملزمة بإرسال إشعارات إلى المستخدمين الجدد والحاليين، تتيح لهم اختيار الطريقة التي يُحدد بها المحتوى الذي يظهر افتراضياً على صفحاتهم.