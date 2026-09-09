تختتم، اليوم (الأربعاء)، الجولة السادسة بثلاث مباريات في دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يستضيف فريق الخلود نظيره الشباب على ملعب نادي الحزم بالرس الساعة 6:55 مساءً، ويحل فريق الدرعية ضيفاً على الفتح في ملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء الساعة 9:00 مساءً، ويستقبل فريق النصر نظيره أبها على الأول بارك في الرياض الساعة 9:00 مساءً.

الخلود يدخل اللقاء معتمداً على عناصره الهجومية، فيما يبحث الشباب عن استعادة توازنه ومواصلة حصد النقاط، في مباراة يتوقع أن تشهد صراعاً قوياً في وسط الملعب وسرعة في التحولات الهجومية.

ويستضيف الفتح نظيره الدرعية في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين، خصوصاً مع رغبة كل طرف في تحقيق نتيجة تمنحه دفعة معنوية خلال مشوار الدوري. الفتح يملك عناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق، بقيادة مراد باتنا وويلفريد كانجا، بينما يعتمد الدرعية على مجموعة من الأسماء التي تبحث عن تقديم مباراة قوية أمام صاحب الأرض.

وعلى ملعب الأول بارك، يواجه النصر ضيفه أبها في مواجهة يدخلها العالمي بحثاً عن ردة الفعل بعد خسارته أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، بينما يسعى أبها لتعويض خسارته أمام الاتفاق.

وتزداد أهمية المباراة بالنسبة للنصر مع غياب جواو فيليكس بسبب تراكم البطاقات، وكينغسلي كومان بسبب الإصابة العضلية، وهو ما يفرض على المدرب أنجي بوستيكوجلو إجراء تعديلات على تشكيلته في لقاء الليلة.

ويأمل النصر أن يستعيد نغمة الانتصارات أمام أبها، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، فيما يتطلع الضيف إلى تحقيق نتيجة إيجابية تزيد من حظوظه في تحسين موقعه بالدوري.