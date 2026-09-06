علمت مصادر «عكاظ» بأن النادي الأهلي حسم اتفاقه النهائي مع نادي سيركل بروج البلجيكي لشراء عقد اللاعب الإيفواري إبراهيم ديابي، تمهيداً لانضمامه إلى صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تحركات النادي لتدعيم صفوفه قبل إغلاق السوق.

وبحسب المعلومات، توصل الأهلي إلى اتفاق مع النادي البلجيكي على جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة، التي قد تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 58 مليون ريال شاملة الحوافز والمكافآت المرتبطة بالعقد.

ويتواجد ديابي حالياً في جدة، إذ يخضع للفحوصات الطبية تمهيداً لاستكمال الإجراءات الرسمية وتوقيع العقود، على أن يرتبط اللاعب بعقد مع الأهلي قد يمتد إلى ثلاثة مواسم.

ويأتي التعاقد مع ديابي ضمن تحركات الأهلي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات، بهدف تعزيز خيارات الفريق بعناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة الفنية، في ظل سعي النادي إلى استكمال حاجات الفريق للمنافسة على مختلف البطولات خلال الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يستكمل الأهلي الإجراءات النهائية للصفقة فور اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية، قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى صفوف الفريق.