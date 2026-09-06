شنَّ الشارع الرياضي بمختلف ميوله هجوماً حاداً على الدولي البرتغالي المحترف بصفوف نادي النصر جواو فيليكس، الذي لم يتمالك أعصابه من خسارة فريقه أمام العميد بهدفين مقابل هدف، ضمن كلاسيكو وقمة الجولة الخامسة من مباريات دوري روشن السعودي.



وتعود الحادثة المثيرة للجدل عندما أطلق اللاعب فيليكس تصريحاً مثيراً أثناء مروره أمام المنطقة الخاصة بالإعلاميين عقب نهاية المباراة، رافضاً الحديث عن المباراة، قبل أن يوجه رسالة مثيرة جداً قال فيها: «لن أتحدث لكم، إذا تحدثت سأكشف حقيقة هذا الدوري!». ولم يوضح فيليكس ما الذي يقصده أو التفاصيل التي دفعته إلى إطلاق هذه العبارة عقب نهاية الكلاسيكو.



سخرية الاتحاد



على الجانب المنتصر، نادي الاتحاد لم ينتظر الحساب الرسمي للمونديالي طويلاً للتفاعل مع أجواء ما بعد المباراة، إذ نشر تغريدة تحمل تصميماً ساخراً ظهر خلاله الأسترالي آنج بوستيكوغلو، مدرب النصر، ولاعبه جواو فيليكس في صورة صغيرة للغاية، بعدما ظهر شخص أمامهما وهو يضم السبابة والإبهام بطريقة توحي بأن الاثنين يبدوان بحجم ضئيل من منظور الشخص الذي ينظر إليهما.



وأرفق حساب الاتحاد التصميم بعبارة مقتضبة حملت رسالة واضحة، إذ كتب: «من منظور العميد.. تستمر السطوة»، في إشارة إلى تفوق «النمور» على منافسه في الكلاسيكو.