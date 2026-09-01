من المنتظر أن ينضم النجم سعود عبدالحميد المحترف في صفوف فريق لانس الفرنسي إلى معسكر المنتخب السعودي بجدة (الأحد) 20 سبتمبرالجاري، استعداداً للمشاركة مع «الأخضر» في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، التي تستضيفها جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر القادم.



إذ تتزامن إنطلاقة كأس «خليجي27» خلال فترة توقف الفيفا القادم الذي سيبدأ (الاثنين) 21 سبتمبر، ويستمر حتى 6 أكتوبر القادم.



وسيخوض الظهير الأيمن في لانس سعود عبدالحميد مع فريقه مباراة موناكو (السبت) 19 سبتمبر الجاري في الدوري الفرنسي، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب السعودي بجدة.



ومن المقرر أن يعلن مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس الأسبوع القادم، قائمة أسماء اللاعبين الذين سينضمون لمعسكر «الأخضر» الإعدادي في جدة، من أجل المشاركة في بطولة (خليجي 27). وينطلق المعسكر عقب نهاية مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وتحديداً في العاشر من سبتمبر الجاري.



