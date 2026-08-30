أنهى مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد إجراءات توقيع عقد انتقال المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، قادمًا من نادي «أستون فيلا» الإنجليزي، ليمثّل فريق الهلال الأول لكرة القدم لمدة 3 أعوام، حيث جرت مراسم التوقيع مساء اليوم (الأحد) في «مركز الماجدية الرياضي».



وثمّن مجلس إدارة شركة نادي الهلال تكفّل الأمير الوليد بن طلال بصفقة انتقال أولي واتكينز إلى صفوف الهلال، مقدّمًا خالص الشكر والتقدير له على دعمه المستمر للنادي، وإسهاماته المتواصلة في دعم مسيرته، وتعزيز قدراته التنافسية، وتحقيق تطلعات جماهيره.



يُذكر أن واتكينز، البالغ من العمر 30 عامًا، بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق إكستر سيتي، ثم انتقل إلى برينتفورد، الذي مثّله حتى عام 2020، وشهدت تجربته مع الفريق تتويجه بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، لينتقل في العام ذاته إلى صفوف «أستون فيلا».



وخلال مسيرته مع «أستون فيلا» شارك واتكينز في المنافسات المحلية والأوروبية، وأسهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي موسم 2025/2026، محققًا أول ألقابه في مسيرته الاحترافية.



وعلى الصعيد الدولي، بدأ واتكينز مشواره مع المنتخب الإنجليزي الأول عام 2021، وشارك معه في العديد من المناسبات، أبرزها كأس أمم أوروبا 2024، وكأس العالم 2026، وخاض بقميص المنتخب الإنجليزي 24 مباراة دولية، أحرز خلالها 7 أهداف.



وينتظر أن ينتظم واتكينز في تدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه الأهلي الثلاثاء القادم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.