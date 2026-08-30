تعتزم بلدية يَومرا، الواقعة ضمن ولاية طرابزون شمال شرقي تركيا، تقديم مقترح إلى مجلسها البلدي لتغيير اسم شارع «Selvi Sokak» في حي كاشوستو، حيث يستعد محمد صلاح للإقامة، إلى «شارع محمد صلاح»، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية اليوم (الأحد)، في تكريم يعكس حجم الاحتفاء بانتقاله إلى طرابزون سبور.

وجاءت الخطوة بعد انتقال قائد منتخب مصر إلى صفوف طرابزون سبور في صفقة أحدثت صدى واسعاً في المدينة، إذ وقع اللاعب البالغ 34 عاماً عقداً لمدة عامين مع النادي التركي عقب رحيله عن ليفربول، الذي أمضى بين صفوفه تسعة مواسم. وبحسب التقارير التركية، من المقرر أن يتولى المجلس البلدي بحث المقترح خلال الأسبوع الحالي، على أن يتم استكمال إجراءات تغيير اسم الشارع حال الموافقة عليه، ليصبح اسم محمد صلاح حاضراً في إحدى المناطق التي سيعيش فيها اللاعب خلال فترة وجوده مع النادي التركي.

وقال رئيس بلدية يَومرا مصطفى بييك إن انتقال صلاح يمثل حدثاً استثنائياً للمنطقة، معتبراً أن وجود أحد نجوم كرة القدم العالميين في يَومرا من شأنه تعزيز القيمة الترويجية للمنطقة، ولذلك ترغب البلدية في تخليد هذه المرحلة عبر إطلاق اسم اللاعب على الشارع الذي سيقيم فيه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مظاهر الاحتفاء اللافتة بصلاح في طرابزون منذ إعلان انتقاله إلى النادي التركي، إذ تجاوز الاهتمام باللاعب الجانب الرياضي إلى محاولات ربط اسمه بالمدينة والمجتمع المحلي.

وكانت بلدية يَومرا قد أعربت خلال مفاوضات انتقال صلاح عن رغبتها في أن يقيم النجم المصري في المنطقة، قبل أن يتحول الأمر إلى واقع بعد إتمام الصفقة، إذ يستعد منزله في حي كاشوستو لاستقباله بعد انتهاء أعمال التجهيز والتجديد.

ولم تتوقف مظاهر الترحيب عند تسمية الشارع؛ ففي وقت سابق من الشهر الجاري، عرضت إحدى المناطق في طرابزون لوحة جدارية ضخمة تحمل صورة صلاح بقميص طرابزون سبور، في مشهد عكس الحماس الجماهيري الكبير للصفقة. ويحظى انتقال صلاح بأهمية استثنائية بالنسبة إلى طرابزون سبور، خصوصاً أن النادي نجح في ضم اللاعب بعد نهاية تجربته الطويلة مع ليفربول، إذ سجل 257 هدفاً خلال 442 مباراة، وفاز معه بلقب الدوري الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب ألقاب أخرى.