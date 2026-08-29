واصل نادي الهلال كتابة أرقامه اللافتة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعدما أصبح 17 نادياً قد استقبلوا خمسة أهداف من «الزعيم» في مباراة واحدة خلال تاريخ المسابقة.



وتضم القائمة كلاً من نجران، الفتح، الاتحاد، الفيصلي، القادسية، هجر، النصر، الباطن، الفيحاء، الرائد، العين، الشباب، الأهلي، العروبة، الخلود، الاتفاق والخليج.



وتكشف هذه القائمة عن الحضور الهجومي القوي للهلال عبر سنوات مشاركته في دوري المحترفين، إذ نجح الفريق في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسين مختلفين، في مناسبات شهدت تفوقًا هجوميًا واضحًا للأزرق.



ويأتي الفتح في مقدمة الأندية التي تكرر استقبالها للخماسية الهلالية، فيما انضم عدد من الأندية إلى القائمة مع توالي مواسم دوري المحترفين، ليؤكد الهلال حضوره كأحد أكثر الفرق قدرة على تحقيق الانتصارات الكبيرة في تاريخ المسابقة.