أشعل النجم الجزائري رياض محرز موجة من التكهنات في الشارع الرياضي، بعدما قام بمتابعة الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول مستقبله وإمكانية انتقاله إلى صفوف «الليوث».



وتأتي متابعة محرز لحساب الشباب في وقت تتردد فيه أنباء عن وجود اهتمام من النادي بخدماته، وسط حديث عن مفاوضات لضم اللاعب مقابل راتب سنوي يُقدّر بنحو 10 ملايين دولار.



ورغم وجود بعض العقبات المالية المرتبطة بالمساحة المتاحة ضمن برنامج الاستقطاب، إلى جانب رغبة اللاعب السابقة في دراسة العروض الأوروبية، فإن خطوة المتابعة أعادت ملف انتقال محرز إلى الشباب إلى الواجهة، ورفعت منسوب التفاؤل بين جماهير النادي.