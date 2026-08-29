كشفت صحيفة «سبورت الإسبانية» عن أن رابطة الدوري الإسباني تقدمت بشكوى ضد برشلونة بسبب ما حدث في مباراة أتلتيك بلباو في إطار منافسات الليغا على ملعب «كامب نو»، والذي حقق فيها برشلونة فوزاً على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني.



إذ أدرج التقرير المرفوع في الشكوى خمسة حوادث، تم إحالتها إلى لجنة المسابقات ولجنة مكافحة العنف التابعتين للاتحاد الإسباني، حيث ترى أن ما حدث يشكل سلوكاً يستوجب العقاب.



وقد وقع الحادث الأول قبل دقيقتين من انطلاق المباراة عندما هتف مشجعو المدرج الجنوبي «تباً لإسبانيا تباً للمنتخب» لمدة 10 ثوان تقريباً، كما سُمع الهتاف نفسه من جديد في الدقيقة 19 لنفس المدة، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT»، في حين سُمع هتاف «أحمق، أحمق» لمدة 10 ثوان من المدرج نفسه في الدقيقة 56، كما وجهت هتافات معادية ضد الشرطة الوطنية في الدقيقة 92، وأخرى ضد أتلتيكو مدريد في نهاية اللقاء.



وأفادت أن الأمر يعود للجنة المسابقات ولجنة مكافحة العنف من أجل تقييم شكوى رابطة الدوري الإسباني وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العقوبات يستوجب فرضها جراء ما حدث.