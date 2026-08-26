أعلنت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته السادسة، القائمة النهائية للمترشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد استكمال مراحل الطعون والتظلمات وانتهاء الفترة المحددة لانسحاب المترشحين، وفقًا للبرنامج الزمني للانتخابات المُعلن بتاريخ 16 يوليو الماضي.



وكانت اللجنة قد أعلنت بتاريخ 8 أغسطس، القائمة الأولية للمترشحين، أعقبها بدء الفترة المحددة لتقديم الطعون والتظلمات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي خلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس الجاري، حيث نظر المركز في الطعون والتظلمات المقدمة وأصدر أحكامه بشأنها، والتي تضمنت قبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، وذلك وفقاً لما ورد من مركز التحكيم الرياضي السعودي.



وعقب انتهاء مرحلة الطعون والتظلمات، استكملت اللجنة الإجراءات المحددة في البرنامج الزمني للانتخابات، حيث انتهت يوم أمس (الثلاثاء) 25 أغسطس الفترة المحددة لانسحاب المترشحين، دون تلقي اللجنة أي طلب انسحاب.



واستناداً إلى اختصاصات لجنة الانتخابات المنصوص عليها في المادة (8) من لائحة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تنص الفقرة (5) منها على «اعتماد القوائم الأولية والنهائية للمترشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة بعد دراستها والتأكد من استيفائها لكامل الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة»، اعتمدت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد في دورته السادسة.



ومن المقرر أن يُعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم (الأحد) 30 أغسطس في مدينة الرياض.