عاد أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو إلى دائرة الأضواء مجددا، بعدما وصل إلى إيطاليا لبدء مغامرة جديدة مع نادي رافينا المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالية عن عمر 46 عاما، وفق التقرير الذي بثه موقع «RT». وكشف التقرير أن رونالدينيو أصبح أيضا مساهما في رافينا، ضمن مشروع يهدف إلى تطوير النادي وزيادة حضوره الجماهيري والإعلامي، مع طموح العودة إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي.



ووصل رونالدينيو بطل العالم مع البرازيل عام 2002 والفائز بالكرة الذهبية عام 2005، إلى إيطاليا وسط استقبال جماهيري كبير، قبل تقديمه رسميا خلال احتفالية أقيمت على أحد شواطئ مدينة رافينا، وحملت اسم «يوم رونالدينيو»، بحضور آلاف المشجعين.



وأكد رونالدينيو خلال تقديمه أنه يريد إشعال حماس زملائه وصناعة موسم استثنائي، كما ترك الباب مفتوحا أمام مشاركته في المباريات، مشيرا إلى أن تسجيل هدف جديد سيكون أمرا رائعا، وأن القرار النهائي يعود إلى المدرب وإدارة النادي.



والهدف الأكثر إثارة في هذه العودة هو رغبة رونالدينيو في تسجيل هدفه رقم 300 في مسيرته الاحترافية بقميص رافينا، في محاولة لإنهاء مسيرته الكروية بطريقة استثنائية.



لكن عودته لن تبدأ من الجولة الأولى، إذ أكد النادي أن رونالدينيو لن يشارك في المباراة الافتتاحية أمام ريجيانا، بينما لم يتم تحديد موعد ظهوره الرسمي الأول حتى الآن.



وكان رونالدينيو خاض آخر مباراة احترافية له عام 2015 بقميص فلومينينسي البرازيلي، قبل أن يبتعد عن الملاعب لسنوات.