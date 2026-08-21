حسم نادي الشباب صفقة التعاقد مع الدولي الغاني توماس بارتي، بعد اجتيازه الفحص الطبي، ليصبح لاعبًا في صفوف «الليوث»، في خطوة تستهدف من خلالها إدارة النادي إلى تعزيز قوة الفريق وخياراته في منطقة وسط الملعب.



ويأتي انضمام بارتي إلى الشباب بعد مسيرة طويلة خاض خلالها اللاعب العديد من التجارب المهمة في الملاعب الأوروبية، حيث سبق له تمثيل أتلتيكو مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي، قبل أن يخوض تجربة مع فياريال الإسباني خلال الموسم الماضي، ليحط الرحال في دوري روشن السعودي مع الشباب.



ويعول الشباب على الخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب الغاني، البالغ من العمر 33 عامًا، خصوصًا في ظل قدرته على أداء أكثر من دور في وسط الملعب، سواء على المستوى الدفاعي أو في بناء اللعب، إلى جانب خبرته في التعامل مع المباريات الكبيرة والمنافسات عالية المستوى.



ومن المنتظر أن يمنح حضور بارتي الجهاز الفني خيارات إضافية في منطقة المحور، لما يمتلكه من قوة في الالتحامات والافتكاك والقدرة على تنظيم وسط الملعب، فضلًا عن خبرته التي اكتسبها خلال سنوات طويلة من المنافسة في البطولات الأوروبية.



ويأتي التعاقد مع بارتي ضمن تحركات إدارة الشباب لإعادة ترتيب قائمة الفريق للموسم الجديد، ورفع جودة العناصر الأجنبية، بما يتناسب مع طموحات النادي ورغبته في الظهور بصورة أقوى خلال منافسات الموسم.



وسيُسجَّل بارتي ضمن قائمة أجانب الشباب بدلًا من السويسري فينسنت سييرو، الذي أنهت إدارة النادي عقده بالتراضي بعد توقيع مخالصة مالية، حيث وجهت له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنية له التوفيق في مسيرته القادمة.



كما شهدت قائمة الشباب رحيل البرازيلي كارلوس جونيور، الذي غادر صفوف الفريق بعد إنهاء العلاقة التعاقدية، في إطار عملية إعادة بناء وترتيب قائمة «الليوث» استعدادًا للموسم الجديد.