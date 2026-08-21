واصلت أسعار العملات المشفرة صعودها خلال تعاملات اليوم (الجمعة)، لتقترب عملة البيتكوين من حاجز 78 ألف دولار، في وقت تتجه فيه لتسجيل أقوى مكاسب أسبوعية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وارتفعت البيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنحو 23.73% منذ بداية الأسبوع، لتتجه بذلك نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس 2023.

وجاءت موجة الصعود مدعومة بتحسن المعنويات في أسواق العملات المشفرة، عقب إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مضاعفة سقف عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل.



وفي السياق ذاته، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجلس الشيوخ إلى إقرار مشروع قانون يستهدف تنظيم سوق العملات المشفرة، بعد تعثره نتيجة خلافات حالت دون طرحه للتصويت قبل بدء عطلة المجلس هذا الشهر.

وسجلت البيتكوين نحو 77924.15 دولار، بارتفاع قدره 5301.25 دولار، ما يعادل 7.30%.



كما ارتفعت الإيثريوم إلى نحو 2400.10 دولار، بزيادة قدرها 3.15%، فيما صعدت الريبل إلى 1.3782 دولار، محققة ارتفاعاً بنحو 0.1353 دولار.