أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خطة بلاده لزيادة إنتاجها من النفط الخام ليتراوح بين 8 ملايين و10 ملايين برميل يومياً خلال السنوات الست القادمة، في إطار إستراتيجية تستهدف التوسع في الطاقات الإنتاجية وزيادة الإيرادات العامة.



وأوضح الزيدي أن حكومته أوفدت لجنة وزارية إلى السعودية لبحث إمكانية توسيع حصة العراق الإنتاجية ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بما يتناسب مع الخطط الاستثمارية المستهدفة لزيادة الإمدادات، وفقا لوكالات إعلامية غربية.



وتسعى بغداد إلى تنويع منافذ التصدير اللوجستية وتقليل الاعتماد على الموانئ الجنوبية، حيث أشار رئيس الوزراء إلى العمل على إعادة تشغيل واستخدام خطوط أنابيب جديدة عبر ميناء «بانياس» السوري وميناء العقبة الأردني.