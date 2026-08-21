أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء لتحركات أسعار السلع والخدمات في السوق السعودية خلال يوليو 2026، أن 107 سلع وخدمات سجلت ارتفاعاً على أساس سنوي، مقابل انخفاض أسعار 58 سلعة وخدمة، فيما استقرت أسعار 4 سلع وخدمات، من إجمالي 169 سلعة وخدمة موزعة على 10 مجموعات رئيسية.

وتفاوتت حركة الأسعار بين السلع والخدمات، إذ تصدّرت الطماطم المحلية قائمة الارتفاعات، بزيادة بلغت 39.50%، ليرتفع متوسط سعر الكيلو من 5.24 ريال في يوليو 2025 إلى 7.31 ريال في يوليو 2026. وجاء الرمان الهندي ثانياً بارتفاع 35.29%، ثم الطماطم المستوردة بـ28.57%.

وفي مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، برزت الكيابل الكهربائية ضمن السلع الأكثر ارتفاعاً، إذ زاد سعر الكابل 35 مم بنسبة 26.21%، والكابل 50 مم بـ25.26%، فيما ارتفعت أسعار عدة مقاسات أخرى بأكثر من 20%.

وشملت الارتفاعات أيضاً التبن أو الدريس بنسبة 21.66%، والفاصوليا الخضراء 20.89%، والموز 20%، والفلفل الأخضر المحلي 18.50%. كما ارتفع سعر تغيير زيت السيارة 7.12%، وكشف طبيب الأسنان مع خلع سن 5.64%.

وفي المقابل، تصدّر صابون الأواني السائل قائمة الانخفاضات، بتراجع 11.79%، يليه سعر الإقامة بالفنادق بانخفاض 10.03%، ثم الشقق المفروشة بـ7.75%.

وعلى مستوى الأغذية والمشروبات، تراجع سعر السكر الناعم 5.86%، والبقدونس 5.50%، والبصل المدور المستورد 4.97%، والبيض المحلي 4.71%. كما انخفضت أسعار الجرجير والجبن المستورد والتين والحليب السائل المعلب بنسب تراوحت بين 4.67% و4.01%.

حركة أسعار السلع والخدمات في يوليو:

107 سلع وخدمات مرتفعة

58

منخفضة

169 إجمالي السلع والخدمات

سجلت مواد البناء تراجعات محدودة، أبرزها بلاط كسر الرخام بانخفاض 2.86%، والخرسانة المقاومة 250 ك بنسبة 2.61%. كما انخفضت نفقات الحفلات والأفراح 5.81%، بينما تراجعت أسعار عدد من الملابس والخدمات المرتبطة بها بنسب متفاوتة.

وتعكس بيانات يوليو تفاوتاً بين مسارات الأسعار؛ ففي الوقت الذي قادت الطماطم والفواكه والكيابل الكهربائية قائمة الارتفاعات، تصدّرت السلع المنزلية والإقامة وبعض الأغذية قائمة الانخفاضات، مع بقاء معظم حركة الأسعار موزعة بين الارتفاع والتراجع بنسب متفاوتة.

تراجعات محدودة