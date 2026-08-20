أعلن البنك السعودي الأول، أحد البنوك الرائدة في المملكة، عن تعاونه مع نون، إحدى أبرز منصات التجارة الإلكترونية في المنطقة، لإطلاق بطاقة فيزا ائتمانية مشتركة هي الأولى من نوعها بمزايا فريدة.

وجرى تصميم بطاقة «الأول نون فيزا الائتمانية» تماشيًا مع أساليب التسوق الرقمية الحديثة، لتكون من أبرز البطاقات في المنطقة التي تقدم تجربة رقمية متكاملة. حيث تجمع بين الإنفاق اليومي ومجموعة من المكافآت والمزايا المقدمة عبر منصات نون، ما يتيح للعملاء تحقيق قيمة أكبر من الخدمات الأكثر استخدامًا.

وبهذه المناسبة، علق بندر الغشيان، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية فى الأول: «يسرنا أن نتعاون مع نون، إحدى منصات التجارة الإلكترونية الرائدة في المنطقة، إذ تتيح لنا هذه الشراكة تقديم قيمة استثنائية لعملائنا. وفي ظل ما يشهده قطاع التجارة الإلكترونية من تطور متسارع، تمثل هذه الشراكة فرصة لإبراز قدرتنا على مواكبة هذا التطور وتقديم أحدث الحلول لعملائنا. وانطلاقًا من مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف التحول الرقمي في المملكة، نواصل الإسهام في بناء منظومة مالية أكثر حيوية وشمولًا. ونتطلع إلى مستقبل واعد من النجاح المشترك من خلال تعاوننا مع نون.»

وتعليقًا على ذلك، قال مسام غاديا، نائب الرئيس الأول لمدفوعات نون:«يسعدنا أن نتعاون مع «الأول» لتقديم مزايا رائعة لعملائنا، وآخرها بطاقة الائتمان هذه المخصصة للتسوق الإلكتروني. لتُمكن هذه البطاقة عملاءنا من تحقيق مزيد من التوفير والتسوق بذكاء عبر الإنترنت، إضافة إلى توفير رسوم التوصيل من خلال الاشتراك المجاني في نون ون. ونواصل التركيز على تعزيز القيمة المقدَّمة لعملائنا وتوفير مزيد من الراحة لهم كأولوية أساسية، وتعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بهذا التوجه».

وصرح علي بيلون، نائب الرئيس الأول ورئيس شركة فيزا لمجموعة السعودية والبحرين وعُمان، قائلاً: «نشهد اليوم تطلعات متزايدة نحو تجارب سلسة ومتكاملة تجمع بين التسوق والمدفوعات والمكافآت ومختلف أوجه الإنفاق اليومي. ومن خلال شراكتنا مع «نون»و «الأول»، نجمع بين خبرات فيزا العالمية في مجال المدفوعات، وقدراتها التقنية والتحليلية، ومكانة نون كإحدى أبرز منصات التجارة الرقمية في المملكة، إلى جانب حضور «الأول» المصرفي الواسع بما يسهم في تقديم قيمة أكبر للعملاء في مختلف أنحاء المملكة. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل معًا على بناء منظومة مبتكرة ومتكاملة للمدفوعات والمكافآت، تهدف إلى تعزيز تجربة التسوق، وترسيخ ولاء العملاء، ودعم النمو المستمر للاقتصاد الرقمي في المملكة».

وتوفر بطاقة «الأول نون فيزا الائتمانية» مجموعة من المزايا والتي تشمل استردادًا نقديًا بنسبة %10 عبر منصات نون، بما في ذلك نون ونون مينيتس وخدمة توصيل طلبات الطعام «فود» (جاهز عبر نون) و«نمشى» و«ناوناو» و«يمّك للخدمات المنزلية»، واستردادًا نقديًا غير محدود بنسبة 2% على المشتريات الدولية، واستردادًا نقديًا غير محدود بنسبة 1% على المشتريات المحلية، إلى جانب عضوية مجانية في «نون ون» لعامين، ورصيد ترحيبي من نون بقيمة 250 ريالًا سعوديًا وكذلك خطط تقسيط مرنة لمدة تصل إلى 12 شهرًا بنسبة ربح 0% على المشتريات التي تزيد قيمتها على 500 ريال سعودي عبر نون سوبر مول، بالإضافة إلى إصدار فوري للبطاقة الرقمية، ما يتيح للعملاء استخدامها مباشرةً.

ويُمنح الاسترداد النقدي بالكامل على شكل رصيد من نون، ما يعزز التسوق بسهولة وسلاسة ضمن منظومة نون. ويمكن للعميل معرفة مزايا البطاقة عبر موقع نون الإلكتروني، أو تطبيق الأول للخدمات المصرفية، أو بزيارة أحد فروع البنك.

هذا التعاون يعزز مكانة «الأول» الرائدة في القطاع المصرفي، حيث يواصل البنك الابتكار وتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة وتجارب مصرفية أكثر تطورًا.