عُقد اجتماع كبار المسؤولين بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة كبار المسؤولين في وزارات الخارجية بدول المجلس، ووفد جمهورية الصين الشعبية، والأمانة العامة لمجلس التعاون، اليوم (الخميس)، بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وأوضح الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق أن الاجتماع يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وامتداداً لمخرجات القمة الخليجية-الصينية الأولى التي عُقدت في الرياض عام 2022م، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تطويرها في إطار خطة العمل المشترك للفترة 2023م-2027م، وتبادل الرؤى بشأن مستقبل العلاقات الخليجية-الصينية.

وناقش الاجتماع الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، إلى جانب عدد من القضايا السياسية والأمنية الإقليمية، وفي مقدمتها أمن الممرات والملاحة البحرية، وأمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.