استقرت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الآسيوية المبكرة متجهةً لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومةً بتراجع الدولار وجهود وزارة الخزانة الأمريكية للحد من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

ولم يطرأ تغير يُذكر على سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 4514.23 دولاراً للأوقية بعد بلوغ أعلى مستوى منذ أوائل يونيو في الجلسة الماضية، محققاً مكاسب بنسبة 3.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 4571.20 دولاراً.

وفيما يتصل بالمعادن الأخرى، لم يطرأ تغير يُذكر على سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 68.03 دولاراً للأوقية.