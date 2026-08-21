غادرت حاملة الطائرات الأمريكية«USS Abraham Lincoln» الشرق الأوسط بعد تسعة أشهر من نشرها في المنطقة لدعم الجيش الأمريكي في حرب إيران، واتجهت إلى سان دييجو وعلى متنها طاقمها المكون من نحو خمسة آلاف بحار، في حين تحل محلها حاملة الطائرات «جورج واشنطن» التي كانت تتمركز في اليابان.



ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مسؤول أمريكي تأكيده مغادرة USS Abraham Lincoln للشرق الأوسط، وهو ما أشار إليه قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر، في مقال رأي نُشر في «وول ستريت جورنال». وكتب الأدميرال: «نتمنى لكم التوفيق، ونتطلع إلى لقائكم المستحق قريباً».



وتم نشر «أبراهام لينكولن» في الشرق الأوسط كجزء من العمليات الأمريكية ضد إيران. وبدأت التقارير تظهر في الأسابيع الأخيرة حول تدني مستوى المعيشة على متن حاملة الطائرات الأمريكية بسبب التحديات اللوجستية الناجمة عن تدمير إيران لقاعدة بحرية أمريكية في المنطقة كانت مركز إمداد حيوي.



وغادرت «لينكولن» سان دييجو في 21 نوفمبر من العام الماضي، وأمضت كامل مدة بقائها في البحر، البالغة 272 يوماً، باستثناء توقف قصير في جوام في ديسمبر وآخر في عُمان للتزود بالإمدادات.



ولم يحصل آلاف البحارة على متن السفينة على أي يوم راحة، وتنتظرهم الآن رحلة العودة إلى الولايات المتحدة التي قد تستغرق من أربعة إلى خمسة أسابيع لقطع مسافة تبلغ نحو 13 ألف ميل بحري.



وتحدث مشرعون ديمقراطيون في الكونغرس عن نقص الإمدادات الأساسية، وتلوث المياه، ومشكلات في الصرف الصحي، وتدهور الحالة النفسية للجنود على متن حاملة الطائرات. ووصف الأدميرال كوبر العديد من هذه المشكلات بأنها «أخبار قديمة» في مقال رأي له.



وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، تمنت القيادة المركزية الأمريكية لحاملة الطائرات «لينكولن» رحلة موفقة، في وداع بحري تقليدي يعود إلى عصر السفن الشراعية. وأفاد منشور آخر بوصول حاملة الطائرات U.S.S. George Washington إلى الشرق الأوسط وبدء عملياتها تحت قيادة القيادة المركزية.



وتُبقي البحرية الأمريكية نحو 20 سفينة حربية في الشرق الأوسط خارج الخليج العربي: مجموعتان ضاربتان لحاملات الطائرات تتمركزان حول حاملتي الطائرات U.S.S. George H.W. Bush وUSS George Washington، ومجموعة برمائية جاهزة تحمل وحدة مشاة بحرية استكشافية، وعدة مدمرات تنفذ الحصار الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية، والذي دخل يومه الثامن والثلاثين.