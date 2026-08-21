لم تمنع صرخات الراكب الكارثة التي وثقتها الكاميرا، في مشهد مرعب حبس أنفاس الملايين على المنصات الرقمية، وأثار مقطع الفيديو الذي جرى تداوله بكثافة موجة عارمة من الذهول والجدل، بعدما ظهرت سيارة أجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي) تابعة لشركة «تسلا» وهي تتصرف بجموح متهور ودون سائق أمان، إثر وقوعها في خطأ ملاحي قاتل وسط الشارع!

بدأت الدراما عندما انحرفت السيارة الذكية بالخطأ نحو مسار محاصر بالحواجز المرورية البلاستيكية. وأمام توقف المركبة وتجمد برمجياتها لقرابة دقيقة كاملة مع تحرك عجلة القيادة بتردد، راح الراكب الوحيد يصرخ بذهول محاولاً تحذير نظام الذكاء الاصطناعي: «هناك حواجز هنا.. لا يمكنك المرور من هذا الطريق!».

وبدلاً من التراجع للخلف لتصحيح المسار، اتخذ عقل السيارة الاصطناعي قراراً يصعب تصديقه، إذ اندفعت إلى الأمام مباشرة وداست الحواجز المرورية وقامت بدهسها وسط حالة من الشلل والصدمة أصابت الراكب الذي صاح: «لقد مرت عبر الحواجز.. يا إلهي!».

وأعاد هذا الإخفاق التقني الكبير فتح ملف سلامة السيارات ذاتية القيادة على مصراعيه، واضعاً برمجيات شركة «تسلا» في موقف محرج للغاية، إذ أظهر الفيديو أن السيارة رصدت العوائق بالفعل لكنها اختارت اقتحامها بدلاً من تفاديها.

ويأتي هذا الحادث الصادم بعد أسابيع قليلة من تفاخر الشركة برصيد أمان أسطولها، ليكشف فجوة كبيرة بين تصريحات إيلون ماسك حول «الهوس بالسلامة» وبين ما يجري فعلياً على أرض الواقع في الشوارع.