لقي ثمانية أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة نائية غربي ولاية ألاسكا الأمريكية، أثناء توجهها إلى موقع رادار تابع للقوات الجوية الأمريكية، في حادث فتحت السلطات تحقيقاً للوقوف على أسبابه وملابساته.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بأن الطائرة من طراز «سيسنا 441»، وكانت قد أقلعت من مطار أنكوريج الدولي صباح الخميس، متجهة إلى مطار موقع رادار كيب نيوينهام، قبل أن تتحطم قرابة الساعة 12:15 ظهراً بالتوقيت المحلي أثناء اقترابها من وجهتها.

وكان على متن الطائرة، التي كانت تعمل بموجب عقد مدني، طياران وستة ركاب، ولم ينجُ أي من الموجودين على متنها. ولم تعلن السلطات أسماء الضحايا، في انتظار استكمال إجراءات إخطار ذويهم.



ويقع موقع كيب نيوينهام على بعد نحو 450 ميلاً غرب أنكوريج، في واحدة من المناطق النائية بالولاية، ويضم منشأة رادارية تستخدم ضمن شبكة لمراقبة المجال الجوي في ألاسكا، ما جعل الوصول إلى موقع الحطام والتعامل مع تداعيات الحادث مهمة معقدة بالنسبة لفرق الإنقاذ.



وأعلن المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي مشاركته في التحقيق لتحديد السبب المحتمل للتحطم، فيما لا تزال ملابسات الحادث غير معروفة، ولا توجد حتى الآن معلومات رسمية تشير إلى وجود عطل محدد أو عامل جوي باعتباره سبباً للحادث. وتؤكد السلطات أن المعلومات الأولية قابلة للتغيير مع تقدم التحقيق.



ويأتي الحادث في ولاية تتميز باتساع مساحتها ووعورة مناطقها وكثرة الرحلات الجوية التي تربط التجمعات النائية، حيث تمثل الطائرات الصغيرة وسيلة نقل أساسية للوصول إلى مناطق يصعب ربطها براً، ما يجعل حوادث الطيران في المناطق النائية أكثر تعقيداً من حيث عمليات البحث والإنقاذ والتحقيق.