أوقعت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، التي سحبت اليوم (الثلاثاء) بمقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، فريق التعاون السعودي ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب أندية الريان القطري، والفيصلي الأردني، والنهضة العُماني.



وتنطلق منافسات النسخة الثانية من المسابقة القارية الثانية للأندية في آسيا يوم 15 سبتمبر القادم، بإقامة مباريات دور المجموعات، الذي يقام بنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب.



وضمت المجموعة الرابعة أندية الحسين الأردني، والشرطة العراقي، والسيب العُماني، وإيست بنغال الهندي، بينما تضم المجموعة الخامسة أندية سول الكوري الجنوبي، وملبورن فيكتوري الأسترالي، وذا كونغ-فيتيل الفيتنامي، إلى جانب الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين بيرسيب باندونغ الإندونيسي ومانيلا ديغير الفلبيني.



وأوقعت القرعة أندية أديلايد يونايتد الأسترالي، وباثوم يونايتد التايلندي، وليون سيتي سايلرز السنغافوري، وتاي بو من هونغ كونغ ضمن المجموعة السادسة، بينما جاء ماتشيدا زيلفيا الياباني على رأس المجموعة السابعة إلى جانب نيويورك شينهوا الصيني، وبرياه خان ريتش سفاي رينغ الكمبودي، وتامبنيز روفرز السنغافوري.



وتتنافس أندية غانغوون الكوري الجنوبي وكوتشينغ سيتي الماليزي وكيتشي من هونغ كونغ وفنوم بينه كراون الكمبودي ضمن المجموعة الثامنة.



ومن المقرر أن تختتم منافسات دور المجموعات في التاسع من ديسمبر القادم، قبل الانتقال إلى دور الـ16 الذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 18 فبراير 2027.



وتقام مباريات الدور ربع النهائي خلال الفترة من 2 إلى 18 مارس 2027، بينما تقام مواجهات الدور نصف النهائي بين 6 و14 أبريل من العام ذاته، على أن تختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية في الخامس عشر من مايو 2027.