أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة انطلاق مبيعات تذاكر مباريات بطولة كأس الخليج الـ27 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في أول نسخة من البطولة تقام في مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية تتنافس في 15 مباراة على ملعبي الإنماء ومدينة الأمير عبدالله الفيصل.



وتشتمل أسعار التذاكر بالنسبة للمباراة الافتتاحية ومباريات الدور نصف النهائي والنهائي، على خمس فئات، من 120 ريالاً سعودياً للفئة الأولى، و97 للفئة الثانية، و71 للفئة الثالثة، و45 للفئة الرابعة، مع توفير فئة بريميوم ابتداءً من 243 ريالاً سعودياً، بينما حددت أسعار تذاكر الفئة الذهبية بـ355 ريالاً سعودياً، والفئة الفضية بـ315 ريالاً سعودياً في جميع المباريات.



وفي مباريات دور المجموعات التي تقام على ملعب الإنماء تشتمل أسعار التذاكر على خمس فئات، من 93 ريالاً سعودياً للفئة الأولى، و67 للفئة الثانية، و45 للفئة الثالثة، و22 للفئة الرابعة، مع توفر فئة بريميوم من 187 ريالاً سعودياً.



أما مباريات دور المجموعات التي يستضيفها ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، فقد حددت أسعار التذاكر بثلاث فئات بحيث تكون الفئة الأولى من 60 ريالاً سعودياً، والفئة الثانية من 37 ريالاً، والفئة الثالثة من 22 ريالاً. ويمكن لكل مشجع حجز ما يصل إلى ست تذاكر لكل مباراة، واختيار حضور مباريات منتخبه خلال مرحلة المجموعات وحتى دور خروج المغلوب، كما ستتوفر جميع التذاكر رقمياً ويمكن للمشجعين تحميلها على هواتفهم وإضافتها إلى محافظهم الرقمية، بما يتيح استخدامها عند دخول الملاعب دون الحاجة إلى الاتصال بشبكة الإنترنت.



وأكد الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم جاسم الرميحي أن بطولة كأس الخليج تمثل المنصة الأبرز لكرة القدم الخليجية، معرباً عن تطلعه لأن تشهد النسخة القادمة مستويات غير مسبوقة من الحضور والتفاعل الجماهيري. وأشاد الرميحي باستضافة المملكة العربية السعودية للبطولة للمرة الخامسة في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات تنظيمية متراكمة وسط حرص كبير من اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد السعودي لكرة القدم على إظهار نسخة استثنائية بمنافسات يشارك فيها نخبة من أفضل اللاعبين من أرجاء الخليج.



من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة مي الهلابي أن انطلاق مبيعات التذاكر يمثل محطة مهمة ضمن الاستعدادات لاستضافة «خليجي 27»، مشيرة إلى أن العمل يتواصل بوتيرة متسارعة لاستكمال الجاهزية التنظيمية والتشغيلية وتقديم نسخة تليق بمكانة البطولة لدى جماهير كرة القدم الخليجية.