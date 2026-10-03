توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة، اليوم (السبت)، على أجزاء من خمس مناطق في المملكة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة بزخات من البرد.

وأوضح المركز في تقريره اليومي عن حالة الطقس أن الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة تشمل أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من تبوك والجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى أجزاء من منطقة نجران، فيما لا يُستبعد تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة.

وفي البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 15 و40 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بالسرعة ذاتها على الجزء الأوسط، فيما تتراوح سرعتها بين 10 و30 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي، وقد تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج في البحر الأحمر بين متر ومترين على الجزأين الشمالي والأوسط، وبين نصف متر ومتر على الجزء الجنوبي، وقد يتجاوز مترين مع السحب الرعدية الممطرة. وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج شمالاً ووسطاً، وخفيف الموج يصل إلى مائج جنوباً مع السحب الرعدية.

أما الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و38 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة بين 10 و30 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج في الخليج بين نصف متر ومتر ونصف على الجزء الشمالي، وبين نصف متر ومتر على الجزء الجنوبي، فيما تكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج شمالاً وخفيف الموج جنوباً.