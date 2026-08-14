فرض النجم الأرميني إدوارد سبيرتسيان نفسه سريعاً في أول ظهور له بقميص النادي الأهلي، بعدما قدّم بداية لافتة أكدت قدرته على صناعة الفارق منذ اللحظة الأولى.



وفي مباراته الأولى مع الأهلي، نجح سبيرتسيان في الحصول على جائزة رجل المباراة، في ظهور مثالي للنجم الجديد الذي أظهر حضوراً مؤثراً على أرض الملعب وأسهم في تقديم مستوى مميز لفريقه.



ولم يتوقف تألق اللاعب عند حصد الجائزة، إذ واصل كتابة بدايته المميزة بتسجيل أول أهدافه في دوري روشن، ليضع بصمته التهديفية الأولى بقميص الأهلي وفي منافسات الدوري السعودي.



البداية التي قدمها سبيرتسيان تمنح جماهير الأهلي مؤشرات إيجابية بشأن الإضافة التي يمكن أن يقدمها خلال الموسم، خصوصاً مع قدراته الهجومية وحضوره في الثلث الأخير من الملعب.



وبهذا الظهور، احتفل سبيرتسيان بأفضل طريقة ممكنة ببدايته مع الأهلي، جامعاً بين جائزة رجل المباراة وتسجيل هدفه الأول في دوري روشن، ليؤكد أن صفحته الأولى مع الفريق بدأت بصورة مثالية.