حقق نادي القادسية إنجازاً تاريخياً في منافسات دوري المحترفين، بعدما نجح في تحقيق الانتصار خلال الجولة الافتتاحية للموسم الثالث على التوالي، في سابقة هي الأولى في تاريخ النادي.



وجاء هذا الإنجاز ليؤكد التطور اللافت الذي يعيشه الفريق في السنوات الأخيرة، بعدما أصبح القادسية يفرض حضوره منذ الجولة الأولى ويبدأ موسمه بصورة قوية، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة المنافسة وتحقيق نتائج مميزة.



وبات القادسية بذلك أول مرة في تاريخه ينجح في افتتاح ثلاثة مواسم متتالية من دوري المحترفين بالانتصار، ليضيف رقماً جديداً إلى سجله ويمنح جماهيره بداية مثالية للموسم الجديد.



ويعكس هذا الرقم حالة الاستقرار والطموح داخل الفريق، في ظل الرغبة في مواصلة البناء وتحقيق أهداف النادي خلال الموسم، خصوصاً بعد البداية القوية التي تمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في الجولات القادمة.



يُذكر أن الدوري السعودي للمحترفين يُعتبر من البطولات التي تحظى باهتمام واسع في المنطقة، ويشهد منافسة قوية بين الأندية المشاركة، مما يزيد من أهمية الإنجازات التي يحققها القادسية في هذا السياق.