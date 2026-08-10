يدخل الاتحاد مباراته المرتقبة أمام الجزيرة الإماراتي على استاد محمد بن زايد ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، وعينه الحفاظ على سجله المميز على أرضية هذا الملعب.

وتعد هذه المواجهة هي الرابعة للعميد على ملعب محمد بن زايد، حيث خاض الفريق الاتحادي 3 مباريات سابقة على هذا الملعب، وجميعها كانت أمام صاحب الأرض فريق الجزيرة.

وحقق الاتحاد نتائج إيجابية خلال المواجهات الثلاث الماضية بواقع فوزين وتعادل، وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط، ليحتفظ بسجل خالٍ من الخسائر.

ويبحث الاتحاد في اللقاء الرابع عن مواصلة تفوقه التاريخي على هذا الملعب، في المقابل يسعى الجزيرة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أول انتصار له أمام العميد على ملعبه.