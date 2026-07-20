عبر لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن فخره واعتزازه بلاعبيه، بعدما أحرزوا ثاني لقب لكأس العالم في تاريخ البلاد يوم الأحد.



ورغم الهيمنة الإسبانية على المباراة النهائية أمام الأرجنتين، اضطر المنتخب الأوروبي إلى الانتظار حتى الدقيقة 106 من الوقت الإضافي، عندما سجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد ليمنح إسبانيا الفوز على الأرجنتين، التي أكملت اللقاء بعشرة لاعبين، على ملعب نيويورك نيوجيرسي.



وقال دي لا فوينتي في حديثه لوسائل اﻹعلام بعد التتويج باللقب: «أشعر بفخر خاص بهذا الجيل من اللاعبين، الذي نما وتطور مع هذه الفكرة.. لقد قدموا لنا مثالاً للمجموعة الواحدة وللعائلة، إنهم لاعبون يمتلكون موهبة استثنائية. وبالنسبة لي، كان شرفاً أن أرافقهم في هذه الرحلة».



وتابع المدرب، الذي قاد إسبانيا أيضاً إلى التتويج بلقب كأس أمم أوروبا 2024: «أشعر بتأثر كبير وأنا أنظر إلى ما حققناه. لقد فزنا بكل شيء، وهذا أمر رائع، وإنه جيل من اللاعبين يمثل مصدر فخر لإسبانيا. ومعاً، نكون أقوى».



وقال المدرب البالغ من العمر 65 عاماً «إنه كان يعتقد أن إسبانيا كان يجب أن تحسم المباراة قبل هدف توريس الذي أنهى النهائي المثير، لكنه أشاد في الوقت ذاته بالمستوى الملهم الذي قدمه حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز».



وكان المنتخب الأرجنتيني قد أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إينزو فيرنانديز إثر حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 93، قبل اللجوء إلى الوقت الإضافي.



وقال دي لا فوينتي: «أعتقد أن المباراة كان يجب أن تحسم في وقت أبكر. لقد منعتنا تصديات ديبو الرائعة من الفوز في وقت مبكر، لكنها مباراة نهائية في كأس العالم، وحتى عندما يلعب المنافس بعشرة لاعبين في النهاية، فإن عليك أن تعاني».