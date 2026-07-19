قبل ساعات من النهائي.. «أوبتا»: لا روخا بطل كأس العالم

قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية لكأس العالم على ملعب نيويورك نيوجيرزي، خطف حاسوب التحليل العملاق «أوبتا» الأضواء بعدما قدّم توقعاته بشأن هوية البطل، عقب محاكاة رقمية واسعة وصلت إلى نحو 25 ألف تجربة.

النهائي المرتقب يجمع الليلة بين الأرجنتين، حاملة اللقب، وإسبانيا التي شقت طريقها بثبات إلى المشهد الختامي بعد إقصاء فرنسا بهدفين دون رد، فيما عبرت الأرجنتين بصعوبة أمام إنجلترا في مواجهة مثيرة انتهت 2-1.

وبحسب نتائج «أوبتا»، جاءت إسبانيا في صدارة الترجيحات بنسبة 59.6% للتتويج، متقدمة بفارق واضح على الأرجنتين التي بلغت حظوظها 40.4% فقط. وإذا تحققت هذه التوقعات، سيرفع «لا روخا» رصيده إلى لقبين بعد إنجاز 2010.

أما الأرجنتين، فستدخل التاريخ في حال احتفاظها باللقب، لتصبح ثالث منتخب يحقق هذا الإنجاز بعد إيطاليا والبرازيل، كما سترفع كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها.

وتحمل المباراة النهائية طابعًا تاريخيًا غير مسبوق؛ فهي أول مواجهة تجمع بطل كوبا أمريكا ببطل أوروبا في نهائي كأس العالم، كما أنها أول نهائي يجمع المنتخبين المتصدرين للتصنيف العالمي للفيفا.

الأرجنتين تخوض النهائي السابع في تاريخها، فيما يظهر المنتخب الإسباني للمرة الثانية في هذا المشهد. وإذا نجح «التانغو» في الفوز، فسيكون أول منتخب منذ البرازيل عام 2002 يحقق نسبة انتصارات كاملة في نسخة واحدة.

الأنظار تتجه الليلة إلى نيويورك، حيث ينتظر العالم ما إذا كانت الحسابات الرقمية ستصيب، أم أن الأرجنتين ستكتب فصلًا جديدًا في تاريخ البطولة.