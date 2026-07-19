تختتم هيئة الأدب والنشر والترجمة مساء الجمعة 24 يوليو فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة «الشريك الأدبي» (2025 - 2026)، بإقامة حفل ختامي في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين وممثلي الجهات الثقافية والإعلامية، للاحتفاء بمنجزات المبادرة واستعراض أثرها في توسيع حضور الأدب في المجتمع.

ويأتي الحفل تتويجًا لعام شهد توسعًا في مسارات المبادرة، بعد أن أضافت الهيئة أربعة مسارات جديدة إلى جانب مسار المقاهي، شملت أندية الهواة الثقافية، والجمعيات، ودور النشر، والمساحات المشتركة، في خطوة تستهدف توسيع الشراكات وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الأدبية.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل أن مبادرة «الشريك الأدبي» رسخت مكانتها بوصفها نموذجًا وطنيًا للشراكة بين القطاعين الخاص وغير الربحي، وأسهمت في تعزيز حضور الأدب في الفضاءات العامة، وتوسيع دائرة المشاركة الثقافية، وترسيخ الثقافة كجزء من الحياة اليومية.

ويتضمن الحفل عرضًا يوثق أبرز محطات المبادرة ومنجزاتها، إلى جانب تكريم الشركاء والفائزين بجوائز مالية يتجاوز مجموعها مليون ريال، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم المشهد الأدبي والثقافي.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز مكانة الأدب في حياة المجتمع، وتشجيع مؤسسات القطاعين الخاص وغير الربحي على الإسهام في تنمية القطاع الثقافي، ودعم الإنتاج الأدبي، وتعزيز انتشار الكتاب السعودي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية الثقافة وتوسيع أثرها المجتمعي.

ويُنتظر أن يشكل الحفل محطة لاستعراض قصص النجاح التي حققتها المبادرة خلال مواسمها الماضية، وترسيخ مفهوم الشراكة الثقافية المستدامة، بما يعزز حضور الأدب في مختلف مناطق المملكة ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين المؤسسات الثقافية والمجتمع.