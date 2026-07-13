واصل الثنائي الإنجليزي جود بيلينغهام وهاري كين كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعد أن رفع كل منهما رصيده إلى 6 أهداف، ليحققا إنجازًا غير مسبوق في تاريخ البطولة.



وأصبح بيلينغهام وكين أول ثنائي من منتخب واحد ينجح في تسجيل 6 أهداف أو أكثر لكل لاعب خلال نسخة واحدة من كأس العالم، في رقم تاريخي يعكس القوة الهجومية التي يتمتع بها منتخب إنجلترا في مشواره نحو المنافسة على اللقب.



ويستمر الثنائي في قيادة هجوم «الأسود الثلاثة» بأداء استثنائي، إذ لعبت أهدافهما دورًا حاسمًا في بلوغ إنجلترا الدور نصف النهائي، ليؤكدا مكانتهما بين أبرز نجوم مونديال 2026، ويكتبا فصلًا جديدًا في سجلات البطولة العالمية.