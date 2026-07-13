تتجه الأنظار في نصف نهائي كأس العالم 2026 إلى المواجهة الخاصة التي ستجمع النجم الفرنسي كيليان مبابي بالمنظومة الدفاعية الصلبة للمنتخب الإسباني، في صراع قد يرسم ملامح المتأهل إلى المباراة النهائية.



ويدخل مبابي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما اعتلى صدارة هدافي البطولة برصيد 8 أهداف، متساوياً مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليؤكد مكانته كأخطر أسلحة المنتخب الفرنسي بقيادة المدرب ديدييه ديشان.



في المقابل، ينتظر قائد «الديوك» اختباراً من العيار الثقيل أمام أقوى دفاع في كأس العالم حتى الآن، إذ لم تستقبل شباك إسبانيا سوى هدف واحد فقط خلال مشوارها في البطولة، بفضل التنظيم الدفاعي المميز والتفاهم الكبير بين الثنائي إيميريك لابورت وباو كوبارسي.



وتعد هذه المواجهة واحدة من أبرز العناوين في نصف النهائي، إذ يلتقي أحد أقوى الخطوط الهجومية في البطولة مع الدفاع الأكثر صلابة، في صراع فردي وجماعي قد يحسم بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026.