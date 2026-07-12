نجح المنتخب الإنجليزي في إيقاف خطورة النجم النرويجي إرلينغ هالاند، بعدما حرمه من هز الشباك خلال مواجهة المنتخبين في ربع نهائي كأس العالم 2026، التي انتهت بفوز «الأسود الثلاثة» بنتيجة 2-1 والتأهل إلى نصف النهائي.



وبهذا اللقاء، أنهت إنجلترا سلسلة تهديفية مميزة لهالاند، إذ فشل في التسجيل للمرة الأولى في مباراة رسمية مع منتخب النرويج منذ مواجهة النمسا في 13 أكتوبر 2024، أي بعد 636 يومًا من آخر مباراة رسمية خرج منها دون أهداف.



ويعكس هذا الرقم الصلابة الدفاعية التي ظهر بها المنتخب الإنجليزي، بعدما نجح في الحد من خطورة أحد أبرز المهاجمين في العالم، ليواصل مشواره في البطولة ويضرب موعدًا مع المنتخب الأرجنتيني في نصف نهائي كأس العالم 2026.