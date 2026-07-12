عبدالإله العمري يطرق أبواب أوروبا بعد تألقه العالمي

دخل المدافع الدولي السعودي ولاعب النصر عبد الإله العمري دائرة اهتمام أندية أوروبية بارزة، بعد المستويات اللافتة التي قدمها مع نادي النصر والمنتخب السعودي، خصوصًا خلال مشاركته في كأس العالم 2026؛ حيث كان أحد أبرز عناصر (الأخضر) وسجّل هدفًا مهمًا في شباك الأوروغواي.

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وتقدّم ناديا موناكو الفرنسي وسبورتينغ براغا البرتغالي باستفسارات رسمية لإدارة نادي النصر؛ طلبًا لمعرفة المطالب المالية الخاصة بانتقال اللاعب، تمهيدًا لتقديم عروض رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي هذا الاهتمام الأوروبي نتيجة الأداء الدفاعي المتزن الذي قدّمه العمري في دوري روشن السعودي، إلى جانب نُضجه التكتيكي في مركز قلب الدفاع؛ إذ يخوض اللاعب تجربة الاحتراف المحتملة بعمر 29 عامًا، وهو سن يُعدّ مثاليًا للمدافعين من حيث الخبرة والجاهزية البدنية.

ويمثِّل انتقال العمري المحتمل إلى أوروبا مكسبًا كبيرًا على المستوى الفني والإعلامي؛ من شأنه تعزيز قيمته السوقية، ورفع مستوى الاحتكاك بمدارس كروية قوية، ما ينعكس إيجابًا على حضوره الدولي ويعزّز مكانته كأحد أعمدة الدفاع في المنتخب السعودي خلال الاستحقاقات المقبلة.