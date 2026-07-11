أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم، تعاقده رسمياً مع المدافع الإسباني ماريو جيلا قادماً من لاتسيو، بعقد يمتد حتى يونيو 2031. ويبلغ جيلا من العمر 25 عاماً، وخاض 120 مباراة بقميص لاتسيو في مختلف المسابقات منذ انضمامه إليه قادماً من ريال مدريد، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة مع الفريق الإيطالي. ووقع المدافع الإسباني عقداً لمدة خمسة مواسم، وسيرتدي القميص رقم 34، كما سيتقاضى راتباً سنوياً صافياً يبلغ 5 ملايين يورو. وكان جيلا محل اهتمام عدد من الأندية الإيطالية، أبرزها نابولي ويوفنتوس وأتالانتا، قبل أن يختار الانضمام إلى ميلان تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم.