تتجه الأنظار إلى ملعب ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخبي إنجلترا والنرويج في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، في لقاء يحمل الكثير من الإثارة بين منتخبين يطمحان إلى حجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي.



ويدخل المنتخب الإنجليزي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تجاوزه منتخب المكسيك في دور الـ16، معتمداً على كتيبة من النجوم يتقدمها جود بيلينغهام، وبوكايو ساكا، وفيل فودين، إلى جانب هاري كين، في ظل رغبة "الأسود الثلاثة" في مواصلة مشوارهم نحو اللقب العالمي.



في المقابل، يواصل المنتخب النرويجي كتابة التاريخ في البطولة، مستنداً إلى القوة الهجومية التي يقودها إرلينغ هالاند، أحد أبرز هدافي المونديال، إلى جانب مارتن أوديغارد وألكسندر سورلوث، بعدما أثبت الفريق قدرته على منافسة كبار المنتخبات.



ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعاً تكتيكياً مثيراً بين المنتخبين، إذ تعتمد إنجلترا على تنوع حلولها الهجومية، بينما تراهن النرويج على السرعات والارتداد السريع، ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026.