أشعل النجم الإسباني الشاب لامين يامال فتيل مواجهة نصف نهائي مونديال كأس العالم 2026 بين منتخبي إسبانيا وفرنسا، عندما أدلى بتصريحات مثيرة حول المواجهة المرتقبة بينهما، إذ سيلتقي المنتخبان للمرة الثالثة توالياً في الأدوار الإقصائية للبطولات الكبرى.



وذكر يامال عقب المباراة تصريحات مثيرة ستشعل الأجواء المحيطة بمواجهة فرنسا في نصف النهائي قائلاً: «إن المنتخب الإسباني هو الوحيد الذي لا يخشى فرنسا»، وذلك بعد أن ظهر رفاق كيليان مبابي فريقاً مرشحاً بقوة للتتويج باللقب.



وقال: «الجميع ينتظر هذه المباراة، كنا أيضاً نتطلع بشدة لموعدها، وبالنسبة لي، نحن وفرنسا أفضل منتخبين في كأس العالم».



وتابع: «دون أي خوف، أعتقد أنه إذا كان هناك من يمكنه مواجهة منتخب فرنسا بكل ثقة، فهو نحن، منتخبنا هو الوحيد الذي لا يهابه».



وتأتي تصريحات يامال قبل 4 أيام من ملاقاة فرنسا، المنتخب الذي حقق الانتصار في كل مبارياته حتى الآن وهو الوحيد الذي ينفرد بهذا الإنجاز بين 48 منتخباً شارك في النهائيات.



وكان لامين يامال هدافاً في آخر انتصارين لإسبانيا على فرنسا، إذ سجل في فوز بلاده في نصف نهائي يورو 2024، ثم في 2025، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.